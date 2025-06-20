США объявили новые санкции в отношении Ирана
Администрация президента США Дональда Трампа в пятницу объявила о новых санкциях в отношении Ирана за поставки техники для нужд оборонной промышленности Тегерана.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США, пишет "Европейская правда".
Ограничения введены против восьми компаний, одного судна и одного физического лица.
"Соединенные Штаты остаются решительными в стремлении сорвать любые попытки Ирана закупить чувствительную технологию двойного назначения, которая поддерживает ракетные и беспилотные программы режима", – заявил министр финансов США Скотт Бессент.
По его словам, Министерство финансов продолжит ограничивать возможности Ирана производить и распространять летальное вооружение, которое представляет угрозу как для региональной стабильности, так и для глобальной безопасности.
Среди подсанкционных компаний – Unico Shipping Co Ltd и Athena Shipping Co Ltd, базирующиеся в Гонконге.
Министерство финансов США также объявило о дополнительных санкциях против йеменских хуситов, которых поддерживает Иран.
Ограничения касаются четырех физических лиц, 12 компаний и двух судов, которые, по данным Вашингтона, причастны к незаконной торговле нефтью и другими товарами с целью финансирования группировки.
Напомним, президент США Дональд Трамп дал две недели на принятие решения о том, присоединятся ли США к израильским атакам на Иран.
Европейские лидеры надеются, что эскалации удастся избежать, если к тому времени будет найдено дипломатическое решение. Президент Франции Эмманюэль Макрон раскрыл детали предложения из четырех пунктов, которое будет выдвинуто Ирану в Женеве.