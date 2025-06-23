Після обурення Росії Сербія призупинила весь експорт боєприпасів

Президент Сербії Александар Вучич заявив про призупинення експорту всіх боєприпасів на тлі чергового обурення Росії тим, що сербські снаряди потрапляють в Україну.

Його слова наводить балканська служба "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на критику щодо експорту зброї, Вучич заявив, що дбає про безпеку Сербії та працівників військової промисловості, де виробляється боєприпаси, які експортуються за кордон.

Він також риторично запитав, "хто є дозволеним кінцевим користувачем" сербської зброї та військової техніки.

"Я не можу в Азію, не можу в Африку, не можу в Європу, не можу в Америку. Куди ви хочете, щоб ми експортували боєприпаси, до Антарктиди?" – сказав сербський президент.

"Оскільки ми це побачили, це (боєприпаси. – Ред.) з'явилося в Україні, це з'явилося з обох боків, обидві сторони скаржаться. Щоб щось змінити, я можу зробити це тільки так – сказати, що всі боєприпаси на деякий час будуть тільки в наших казармах", – підкреслив він.

Коментуючи далі закиди щодо експорту сербського озброєння в Ізраїль, Вучич підкреслив, що "зараз ми нічого не експортуємо".

"Ми все зупинили, і якщо щось має бути зроблено, то це має бути спеціальне і конкретне рішення. Тож ми подивимося, як і що робитимемо далі, відповідно до інтересів Сербії", – сказав він.

Менш як місяць тому у Службі зовнішньої розвідки Росії скаржилися, що сербські оборонні підприємства всупереч нейтралітету, який задекларував Белград, продовжують поставки боєприпасів Києву.

У понеділок Москва повторила звинувачення, заявивши про "болючість цієї теми" для Росії та Сербії.

Зазначимо, раніше президент Сербії Александр Вучич казав, що він не проти того, щоб його країна продавала боєприпаси посередникам, які відправляють їх в Україну.