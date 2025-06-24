Рютте поглузував з того, яким чином Росія досі вела переговори з Україною

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Росія досі не продемонструвала серйозного ставлення до переговорів з Україною, про це каже навіть рівень її делегації.

Про це він заявив під час NATO Public Forum, який проходить в Гаазі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Він зазначив, що не може передбачити, коли закінчиться війна, але високо оцінив зусилля президента США Дональда Трампа, який зрушив ситуацію з місця.

За словами генсека, це не означає, що мирна угода буде досягнута у найближчому майбутньому, це потребує часу. Але, наголосив він, треба забезпечити, щоб у середньостроковій перспективі Україна мала все для продовження боротьби, щоб Україна була у якомога сильнішій позиції, коли почнуться реальні переговори.

"Я не говорю про переговори, які веде російський історик, повертаючись на тисячі років назад і перекидаючи відповідальність. Це не серйозна основа", – сказав Рютте.

Він відзначив, що Україна відправляла у Стамбул делегацію високого рівня в той час, як Росія не продемонструвала серйозну позицію.

"Але я сподіваюся, серйозні переговори все ж почнуться у близькому майбутньому. І буде досягнуте не лише перемир’я, а й справедливий тривалий мир, і Владімір Владіміровіч Путін більше ніколи не наважиться захопити жоден квадратний кілометр української території", – заявив Рютте.

Варто звернути увагу, що турецька сторона сподівається, що зможе організувати зустріч президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та лідера РФ Владіміра Путіна у Стамбулі чи в Анкарі, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 2 червня.

Ще раніше ідею зустрічі між лідерами Туреччини, США, Росії та України від Анкари озвучив глава МЗС Хакан Фідан, а після того її підтримав президент України Володимир Зеленський.