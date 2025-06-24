Рютте посмеялся над тем, каким образом Россия до сих пор вела переговоры с Украиной

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия до сих пор не продемонстрировала серьезного отношения к переговорам с Украиной, об этом говорит даже уровень ее делегации.

Об этом он заявил во время NATO Public Forum, который проходит в Гааге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Он отметил, что не может предсказать, когда закончится война, но высоко оценил усилия президента США Дональда Трампа, который сдвинул ситуацию с места.

По словам генсека, это не означает, что мирное соглашение будет достигнуто в ближайшем будущем, это требует времени. Но, подчеркнул он, надо обеспечить, чтобы в среднесрочной перспективе Украина имела все для продолжения борьбы, чтобы Украина была в как можно более сильной позиции, когда начнутся реальные переговоры.

"Я не говорю о переговорах, которые ведет российский историк, возвращаясь на тысячи лет назад и перебрасывая ответственность. Это не серьезная основа", – сказал Рютте.

Он отметил, что Украина отправляла в Стамбул делегацию высокого уровня, в то время как Россия не продемонстрировала серьезную позицию.

"Но я надеюсь, серьезные переговоры все же начнутся в ближайшем будущем. И будет достигнуто не только перемирие, но и справедливый длительный мир, и Владимир Владимирович Путин больше никогда не решится захватить ни одного квадратного километра украинской территории", – заявил Рютте.

Стоит обратить внимание, что турецкая сторона надеется, что сможет организовать встречу президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и лидера РФ Владимира Путина в Стамбуле или в Анкаре, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 2 июня.

Еще ранее идею встречи между лидерами Турции, США, России и Украины от Анкары озвучил глава МИД Хакан Фидан, а после того ее поддержал президент Украины Владимир Зеленский.