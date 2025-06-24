Саммит НАТО в Гааге: Трамп заночует в резиденции короля Нидерландов
Новости — Вторник, 24 июня 2025, 12:51 —
Американский президент Дональд Трамп, который во вторник вечером прибудет в Нидерланды для участия в саммите НАТО, проведет ночь в резиденции королевской семьи в Гааге – дворце Huis ten Bosch.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на нидерландское издание NOS.
Ранее уже стало известно, что Трамп будет завтракать с королевской парой в среду утром.
А во вторник вечером он также появится на ужине во дворце, где будут присутствовать все главы правительств, включая президента Украины Владимира Зеленского.
В Белом доме сообщили, что прилет Трампа в Нидерланды ожидается в 19:00 во вторник.
Дворец Huis ten Bosch в Гааге был передан тогдашней королеве Беатрикс в 1981 году. Он был домом Беатрикс до начала 2014 года. С января 2019 года во дворце Huis ten Bosch проживают король Виллем-Александр, королева Максима и три их дочери.
Главное здание дворца также иногда используется для публичных мероприятий и развлечений, а в гаагском крыле расположены гостевые апартаменты.
Трамп известен как поклонник королевской семьи.
Напомним, президент Владимир Зеленский выразил надежду, что сможет встретиться с президентом США Трампом в Гааге.
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