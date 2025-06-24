Прем’єр Британії сподівається на продовження перемир’я між Ізраїлем та Іраном

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер висловив сподівання, що перемир’я між Ізраїлем та Іраном збережеться.

Як повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ дорогою на саміт НАТО у Гаазі.

Стармер сказав, що прагне продовження паузи у бойових діях між Ізраїлем та Іраном.

"Чим швидше ми до цього повернемось, тим краще. І саме цей меседж я обговорюю сьогодні з іншими лідерами", – зазначив прем’єр.

Нагадаємо, на початку доби 24 червня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран домовилися про повне і загальне припинення вогню на 12 годин, "після чого війна буде вважатися закінченою".

Ізраїль підтвердив, що пристав на американську пропозицію про двостороннє призупинення бойових дій з Іраном, але відповість силою на порушення домовленості. Та вже невдовзі після того Ізраїль заявив, що вважає перемир’я зірваним через обстріл з Ірану.

Трамп закликав Ізраїль не завдавати удару у відповідь.