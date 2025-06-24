Премьер Великобритании надеется на продолжение перемирия между Израилем и Ираном

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил надежду, что перемирие между Израилем и Ираном сохранится.

Как сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в беседе с журналистами по дороге на саммит НАТО в Гааге.

Стармер сказал, что хотел бы продолжения паузы в боевых действиях между Израилем и Ираном.

"Чем быстрее мы к этому вернемся, тем лучше. И именно этот месседж я обсуждаю сегодня с другими лидерами", – отметил премьер.

Напомним, в начале суток 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о полном и всеобщем прекращении огня на 12 часов, "после чего война будет считаться законченной".

Израиль подтвердил, что согласился с американским предложением о двусторонней приостановке боевых действий с Ираном, но ответит силой на нарушение договоренности. Вскоре после этого Израиль заявил, что считает перемирие сорванным из-за обстрела со стороны Ирана.

Трамп призвал Израиль не наносить ответный удар.