Глава МИД Нидерландов ожидает 18-й пакет санкций ЕС против РФ до конца месяца

Министр иностранных дел Каспар Вельдкамп ожидает, что ЕС до конца месяца примет 18-й пакет санкций против России.

Об этом он заявил во время NATO Public Forum, который проходит в Гааге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По словам Вельдкапа, если на Западе действительно хотят заставить Россию к переговорам о завершении войны, нужно увеличить давление на Россию.

"Накануне я встречался с коллегами из государств-членов, далее на этой неделе лидеры соберутся на саммит. Я ожидаю, что до конца месяца мы будем иметь 18-й пакет санкций", – отметил министр.

По его словам, под ограничения должны попасть российские банки, компании, суда так называемого "теневого флота" России. Он также выразил удовлетворение тем, что нидерландские эксперты участвовали в пополнении списка судов, которые относятся к "теневому флоту".

Источники "ЕП" сообщили ранее, что Венгрия и Словакия отказываются утверждать новый, 18-й пакет санкций ЕС против России, пока не состоится заседание Европейского совета.

Глава МИД Словакии Юрай Бланар после этого выразил готовность поддержать предложенный ЕС 18-й пакет санкций против России, но выдвинул условия.

Больше о том, чего можно ожидать от Европейского совета 26-27 июня – в статье: Евросоюз между Орбаном и Трампом. Каких новостей ждать Украине относительно санкций и членства в ЕС.