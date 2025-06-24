Премʼєр Франції під вогнем критики після провалу переговорів щодо пенсійної системи

Кількамісячні переговори між французькими профспілками та роботодавцями щодо реформи пенсійної системи завершилися безрезультатно, поставивши під загрозу становище премʼєр-міністра Франсуа Байру.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Reuters.

Байру ініціював так званий конклав (закриті переговори) щодо пенсійної реформи незабаром після призначення премʼєр-міністром Франції у грудні 2024 року.

Його метою став пошук компромісу щодо контроверсійної та вкрай непопулярної пенсійної реформи, яка передбачає поступове підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років.

Але під час переговорів між профспілками та роботодавцями, які завершились пізно ввечері в понеділок, сторони так і не дійшли жодної згоди.

Профспілки хотіли дозволити працівникам, які виконують фізично важку роботу, виходити на пенсію раніше, а також надати більшу вагу декретній відпустці, тоді як роботодавці побоювалися поступок, які можуть негативно позначитися на фінансовому забезпеченні пенсій.

Невдача конклаву ставить Байру в скрутне становище, оскільки його уряду можуть у будь-який момент оголосити вотум недовіри, якщо ліворадикальні та ультраправі партії парламенту обʼєднають зусилля.

Ультраліва партія "Нескорена Франція" заявила, що винесе на голосування питання про довіру уряду Байру, тоді як більш помірковані соціалісти розділилися щодо цього питання.

Однак ультраправі депутати з партії Марін Ле Пен "Національне обʼєднання" дали зрозуміти, що поки що дозволять уряду залишитися при владі.

Сам французький премʼєр тим часом заявив, що "складний пошук нових рішень" триватиме, і у вівторок він зустрінеться з представниками профспілок.

Читайте також: Вимушений вибір Макрона: чого чекати Україні від нового прем'єр-міністра Франції.