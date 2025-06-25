Сибига рассказал Совету Украина-НАТО, какие "смелые решения" сейчас нужны

Глава МИД Андрей Сибига накануне принял участие в министерской встрече Совета НАТО-Украина в Гааге, на которой говорил о необходимости "смелых политических решений".

Об этом Сибига рассказал в среду в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Министр рассказал, что проинформировал союзников о недавних жестоких ударах России по Украине и отказе от мирных усилий, возглавляемых США.

"Необходимо усилить скоординированное давление, чтобы повысить стоимость войны для агрессора. Москва понимает только язык силы. Сейчас нужны новые разрушительные санкции, новые инвестиции в оборону Украины, новое усиление противовоздушной обороны Украины и смелые политические решения, демонстрирующие единство и силу", – отметил Сибига.

Он подчеркнул, что Россия есть и будет существовать как угроза для Европы и всего трансатлантического сообщества.

"Сейчас необходимо без промедлений принять решительные и стратегические меры для усиления коллективной обороны, которые будут эффективными только при условии военной силы, опыта, технологий и устойчивости Украины", – отметил глава МИД.

Украина, по его словам, приветствует планы НАТО по значительному увеличению расходов на оборону и включение укрепления Украины в эту стратегию.

Министр также отметил, что Россия, Иран и Северная Корея сотрудничают с целью дестабилизации международного мира и безопасности в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе – поэтому эти угрозы необходимо решать комплексно.

Напомним, в НАТО прогнозируют "тяжелое лето" для Украины из-за ложных данных о войне у Путина.

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