Рубио на Совете Украина-НАТО: война может закончиться только дипломатическим путем

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил на Совете Украина-НАТО 24 июня позицию администрации Трампа, что российско-украинская война не может быть урегулирована военным путем.

Об этом Рубио написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

По словам госсекретаря США, президент Трамп четко дал понять, что война между Россией и Украиной должна закончиться.

"На сегодняшнем заседании Совета НАТО-Украина я еще раз подчеркнул, что военного решения нет, есть только дипломатическое", – написал глава Госдепа США.

Отметим, глава МИД Украины Андрей Сибига на Совете Украина-НАТО говорил, что Москва понимает только язык силы – поэтому сейчас нужны новые разрушительные санкции, новые инвестиции в оборону Украины и смелые политические решения.

Напомним, в НАТО прогнозируют "тяжелое лето" для Украины из-за ложных данных о войне у Путина.

Также в НАТО не верят в окружение Сум, но считают, что Россия попытается это сделать.