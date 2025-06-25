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Почалася зустріч Зеленського і Трампа

Новини — Середа, 25 червня 2025, 15:59 — Сергій Сидоренко, Марія Ємець

На полях саміту НАТО у Гаазі розпочалась зустріч президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє кореспондент "ЄвроПравди" у Гаазі.

Зустріч Зеленського і Трампа почалась невдовзі після завершення основної зустрічі лідерів НАТО та публікації підсумкового рішення саміту, де держави НАТО у тому числі взяли зобов'язання допомагати ЗСУ за рахунок оборонних витрат.

Вранці у середу Трамп, коментуючи майбутню зустріч із Зеленським,  сказав, що вони "обговорять очевидне", після чого згадав про свої розмови з Путіним.

Зеленський у Гаазі проведе зустріч не лише з Трампом, а й низкою інших лідерів; кілька зустрічей вже відбулися.

Про очікувані результати саміту читайте у статті "Все про саміт НАТО у Гаазі, що поєднає успіх та провал".

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США Зеленський Трамп
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