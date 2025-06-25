Началась встреча Зеленского и Трампа

На полях саммита НАТО в Гааге началась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает корреспондент "ЕвроПравды" в Гааге.

Встреча Зеленского и Трампа началась вскоре после завершения основной встречи лидеров НАТО и публикации итогового решения саммита, где государства НАТО в том числе взяли обязательство помогать ВСУ за счет оборонных расходов.

Утром в среду Трамп, комментируя предстоящую встречу с Зеленским, сказал, что они "обсудят очевидное", после чего вспомнил о своих разговорах с Путиным.

Зеленский в Гааге проведет встречу не только с Трампом, но и рядом других лидеров; несколько встреч уже состоялись.

Об ожидаемых результатах саммита читайте в статье "Все о саммите НАТО в Гааге, что объединит успех и провал".