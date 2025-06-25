У Румунії сталося задимлення на території єдиної АЕС

На території єдиної в Румунії атомної електростанції "Чорнавода" у середу в другій половині дня сталося задимлення.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Пожежна сигналізація спрацювала на блоці №1 АЕС "Чорнавода", після чого на місце виїхали надзвичайні служби з пожежною машиною з водою та піною.

Джерелом диму виявилось технічне приміщення в адміністративному корпусі АЕС, де розташоване технічне обладнання – комп'ютери, стабілізатори напруги та електрообладнання.

Станом на 16:00 джерело диму було виявлене та ліквідоване. Інцидент не призвів до радіаційної небезпеки, запевнила компанія-управитель АЕС Nuclearelectrica.

"Обидва блоки АЕС "Чорнавода" працюють у нормальному режимі", – додала компанія.

"Чорнавода" – єдина атомна електростанція в Румунії, вона побудована за канадською технологією та працює з 1990-х років. Два реактори загальною потужністю 1400 МВт покривають приблизно п'яту частину потреби країни в електроенергії.

Але в останні роки Румунія почала також працювати в напрямку розширення атомної енергетики за рахунок так званих малих модульних реакторів.