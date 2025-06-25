В Румынии произошло задымление на территории единственной АЭС

На территории единственной в Румынии атомной электростанции "Чернаводэ" в среду во второй половине дня произошло задымление.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Пожарная сигнализация сработала на блоке №1 АЭС "Чернаводэ", после чего на место выехали чрезвычайные службы с пожарной машиной с водой и пеной.

Источником дыма оказалось техническое помещение в административном корпусе АЭС, где расположено техническое оборудование – компьютеры, стабилизаторы напряжения и электрооборудование.

По состоянию на 16:00 источник дыма был обнаружен и ликвидирован. Инцидент не привел к радиационной опасности, заверила компания-управитель АЭС Nuclearelectrica.

"Оба блока АЭС "Чернаводэ" работают в нормальном режиме", – добавила компания.

"Чернаводэ" – единственная атомная электростанция в Румынии, она построена по канадской технологии и работает с 1990-х годов. Два реактора общей мощностью 1400 МВт покрывают примерно пятую часть потребности страны в электроэнергии.

Но в последние годы Румыния начала также работать в направлении расширения атомной энергетики за счет так называемых малых модульных реакторов.