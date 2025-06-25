Німеччина зупиняє фінансування операцій з порятунку мігрантів у Середземноморʼї
Німецьке Міністерство закордонних справ оголосило, що припиняє фінансову підтримку неурядових організацій, які займались порятунком мігрантів у Середземному морі.
Про це пише "Європейська правда" з покликанням на Welt.
У поширеному в середу повідомленні МЗС Німеччини заявило, що "не планує надавати подальшу фінансову підтримку неурядовим організаціям, що займаються порятунком людей, які потрапили в морську біду".
Згідно з офіційними даними, у першому кварталі цього року таким організаціям було виділено 900 тисяч євро, а за весь 2024 рік – два мільйони євро.
За даними Міністерства закордонних справ Німеччини, допомога була надана організаціям, що займаються порятунком людей, які потрапили в біду в Середземному морі.
Нинішня партія влади Німеччини ХДС давно критикувала фінансову підтримку порятунку мігрантів, аргументуючи, що відповідні організації фактично співпрацюють з контрабандистами і сприяють нелегальній міграції до Європи.
В Італії також критикували такі дії Берліна, заявляючи, що вони створюють труднощі для Римп, який намагається запровадити більш жорсткі заходи проти міграції.