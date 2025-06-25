Германия прекращает финансирование операций по спасению мигрантов в Средиземном море

Министерство иностранных дел Германии объявило, что прекращает финансовую поддержку неправительственных организаций, занимавшихся спасением мигрантов в Средиземном море.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

В распространенном в среду сообщении МИД Германии заявило, что "не планирует оказывать дальнейшую финансовую поддержку неправительственным организациям, занимающимся спасением людей, попавших в морскую беду".

Согласно официальным данным, в первом квартале этого года таким организациям было выделено 900 тысяч евро, а за весь 2024 год – два миллиона евро.

По данным Министерства иностранных дел Германии, помощь была предоставлена организациям, занимающимся спасением людей, попавших в беду в Средиземном море.

Нынешняя партия власти Германии ХДС давно критиковала финансовую поддержку спасения мигрантов, аргументируя это тем, что соответствующие организации фактически сотрудничают с контрабандистами и способствуют нелегальной миграции в Европу.

В Италии также критиковали такие действия Берлина, заявляя, что они создают трудности для Рима, который пытается ввести более жесткие меры против миграции.