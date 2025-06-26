У Литві з будівлі Спеціальної слідчої служби вкрали український прапор

З будівлі Спеціальної слідчої служби (СТС) в литовському місті Панявежис вкрали український прапор.

Про це повідомив литовський суспільний мовник LRT, пише "Європейська правда".

У середу, 25 червня, за повідомленням поліції, з будівлі Спеціальної слідчої служби в Панявежисі було викрадено український прапор з древком.

За інформацією правоохоронців, викрадений прапор було знайдено того ж дня на іншій вулиці міста.

Збитки оцінюються. Правоохоронці розпочали досудове розслідування порушення громадського порядку.

Нагадаємо, весною на акції антиукраїнського кандидата в президенти Польщі Гжегожа Брауна зірвали з мерії прапор України.

А нещодавно краківський театр імені Юліуша Словацького був змушений зняти український прапор із фасаду будівлі та перенести його всередину приміщення через зростання кількості погроз.