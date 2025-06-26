В Литве из здания Специальной следственной службы украли украинский флаг

Из здания Специальной следственной службы (СТС) в литовском городе Панявежис украли украинский флаг.

Об этом сообщил литовский общественный вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

В среду, 25 июня, по сообщению полиции, из здания Специальной следственной службы в Панявежисе был похищен украинский флаг с древком.

По информации правоохранителей, похищенный флаг был найден в тот же день на другой улице города.

Ущерб оценивается. Правоохранители начали досудебное расследование нарушения общественного порядка.

Напомним, весной на акции антиукраинского кандидата в президенты Польши Гжегожа Брауна сорвали с мэрии флаг Украины.

А недавно краковский театр имени Юлиуша Словацкого был вынужден снять украинский флаг с фасада здания и перенести его внутрь помещения из-за роста количества угроз.