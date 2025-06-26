У ЄС вітають підписання угоди про спецтрибунал щодо злочину агресії РФ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала підписання Україною та Радою Європи угоди про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України.

Про це вона написала у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Фон дер Ляєн щиро привітала угоду, підписану між українським президентом Володимиром Зеленським та Радою Європи, про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії.

"Агресори повинні постати перед суддями. І справедливість переможе", – заявила вона.

ДОПОВНЕНО О 10:54. Очільниця європейської Дипломатії Кая Каллас у відповідь на підписання угоди заявила, що "кожен сантиметр війни Росії задокументований".

"Немає місця для сумнівів – і немає місця для безкарності. Угода між президентом Зеленським та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу надсилає чіткий сигнал: ніхто з керівництва Росії не є недоторканним", – написала вона.

25 червня угода про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії була підписана в будівлі Ради Європи у Страсбурзі під час першого візиту Зеленського в цю організацію.

Майбутній спецтрибунал дозволить проводити розслідування проти найвищого керівництва держави, яке зазвичай захищене персональними імунітетами, але винесення вироків буде можливим лише після втрати ним посад.

Детально про домовленості щодо трибуналу читайте у статті "Нюрнберг для Путіна. Все про трибунал для верхівки РФ, який створюють у Гаазі".