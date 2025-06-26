В ЕС приветствуют подписание соглашения о спецтрибунале по преступлению агрессии РФ
Новости — Четверг, 26 июня 2025, 10:06 —
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала подписание Украиной и Советом Европы соглашения о создании Специального трибунала для расследования преступлений агрессии против Украины.
Об этом она написала в соцсети Х, передает "Европейская правда".
Фон дер Ляйен искренне приветствовала соглашение, подписанное между украинским президентом Владимиром Зеленским и Советом Европы, о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии.
"Агрессоры должны предстать перед судьями. И справедливость победит", – заявила она.
ДОПОЛНЕНО В 10:54. Глава европейской дипломатии Кая Каллас в ответ на подписание соглашения заявила, что "каждый сантиметр войны России задокументирован".
"Нет места для сомнений – и нет места для безнаказанности. Соглашение между президентом Зеленским и Советом Европы о создании Специального трибунала посылает четкий сигнал: никто из руководства России не является неприкосновенным", – написала она.
25 июня соглашение о создании спецтрибунала по преступлению агрессии было подписано в здании Совета Европы в Страсбурге во время первого визита Зеленского в эту организацию.
Будущий спецтрибунал позволит проводить расследование против высшего руководства государства, которое обычно защищено персональными иммунитетами, но вынесение приговоров будет возможным только после потери им должностей.
Подробно о договоренностях по трибуналу читайте в статье "Нюрнберг для Путина. Все о трибунале для верхушки РФ, который создают в Гааге".