Фінські ЗМІ з'ясували, як РФ продовжує отримувати запчастини для своєї цивільної авіації

Фінський суспільний мовник Yle опублікував розслідування про те, як Росія продовжує отримувати запчастини до західних літаків цивільної авіації, які має у своєму флоті, попри санкції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі Yle від 26 червня.

Журналісти встановили, що за період після лютого 2022 року до Росії, попри санкції, ввезли різні запчастини для літаків на суму щонайменш мільярд євро. Це стало можливим завдяки заплутаній мережі посередників у третіх країнах.

Росія залишає у себе близько 500 літаків цивільної авіації західних моделей, які були у лізингу на момент початку повномасштабної війни проти України і які вона врешті не стала повертати.

Розслідування Yle зосередилось на обладнанні Airbus і Boeing. Інформацію отримали через дані російської митниці, отримані від комерційного оператора.

Журналісти вважають, що за час повномасштабної війни до РФ через різні схеми ввезли обладнання для Airbus на щонайменш 600 млн євро – у тому числі зовсім нові двигуни – і запчастини для Boeing щонайменш на 400 млн євро.

Обладнання завозилося через посередників у третіх країнах, зокрема Туреччині, Китаї та ОАЕ. Якась частина обладнання могла бути вживаними компонентами, які перепродали у Росію.

За період з лютого 2022 до серпня 2024 року нарахували близько 4000 поставок із запчастинами для літаків Airbus і Boeing. У ланцюжку постачання були залучені понад 360 фірм з усього світу, багато з них вже під західними санкціями. На окремі компанії припадають десятки і сотні поставок, тоді як на деякі – лише поодинокі.

Близько сотні ідентифікованих компаній-посередників зареєстровані в ОАЕ, через них пройшла приблизно третина поставок.

Airbus і Boeing на запит мовника наголосили, що дотримуються санкційного законодавства, та не відповіли на запитання, які заходи вживаються для недопущення перепродажу продукції до РФ через посередників.

Раніше Yle опублікували розслідування про те, як РФ "заховала" свої нафтові танкери за фіктивними фірмами у Дубаї.

Також фінські митники повідомили про розслідування ймовірного постачання підсанкційних товарів до Росії у 2022-2023 роках, у якому фігурує компанія зі сходу Фінляндії.