Финские СМИ выяснили, как РФ продолжает получать запчасти для своей гражданской авиации

Финский общественный вещатель Yle опубликовал расследование о том, как Россия продолжает получать запчасти к западным самолетам гражданской авиации, которые имеет в своем флоте, несмотря на санкции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале Yle от 26 июня.

Журналисты установили, что за период после февраля 2022 года в Россию, несмотря на санкции, ввезли различные запчасти для самолетов на сумму не менее миллиарда евро. Это стало возможным благодаря запутанной сети посредников в третьих странах.

Россия оставляет у себя около 500 самолетов гражданской авиации западных моделей, которые были в лизинге на момент начала полномасштабной войны против Украины и которые она в конце концов не стала возвращать.

Расследование Yle сосредоточилось на оборудовании Airbus и Boeing. Информацию получили через данные российской таможни, полученные от коммерческого оператора.

Журналисты считают, что за время полномасштабной войны в РФ через различные схемы ввезли оборудования для Airbus на минимум 600 млн евро – в том числе совсем новые двигатели – и запчасти для Boeing минимум на 400 млн евро.

Оборудование завозилось через посредников в третьих странах, в частности Турции, Китае и ОАЭ. Какая-то часть оборудования могла быть подержанными компонентами, которые перепродали в Россию.

За период с февраля 2022 по август 2024 года насчитали около 4000 поставок с запчастями для самолетов Airbus и Boeing. В цепочке поставок были задействованы более 360 фирм со всего мира, многие из них уже под западными санкциями. На отдельные компании приходятся десятки и сотни поставок, тогда как на некоторые – лишь единичные.

Около сотни идентифицированных компаний-посредников зарегистрированы в ОАЭ, через них прошла примерно треть поставок.

Airbus и Boeing на запрос вещателя отметили, что придерживаются санкционного законодательства, и не ответили на вопрос, какие меры принимаются для недопущения перепродажи продукции в РФ через посредников.

Ранее Yle опубликовали расследование о том, как РФ "спрятала" свои нефтяные танкеры за фиктивными фирмами в Дубае.

Также финские таможенники сообщили о расследовании вероятных поставок подсанкционных товаров в Россию в 2022-2023 годах, в котором фигурирует компания с востока Финляндии.