Фінські ЗМІ з’ясували, як РФ "заховала" свої нафтові танкери за фіктивними фірмами у Дубаї

Команда фінського суспільного мовника Yle у своєму розслідуванні показала, як Росія вивела за кордон діяльність фірм, що опікуються флотом танкерів, які перевозять російську нафту; одним з найбільших осередків для цих компаній прикриття є Дубай.

Як повідомляє "Європейська правда", матеріал Yle на цю тему вийшов вихідними.

Редакційна команда з’ясувала, що дуже багато фірм-операторів так званого "тіньового флоту" танкерів, які перевозять російську нафту без дотримання західних санкцій, зареєстровані у Дубаї.

Журналісти встановили, що адресою реєстрації близько 60 таких компаній-ширм є один і той самий елітний готель Meydan у Дубаї. Він виявився "віртуальним офісом" для тисячі фірм, які зареєстровані за цією адресою, але лише на папері. На таку компанію зареєстрований і танкер Eagle S, підозрюваний у пошкодженні підводних кабелів у Фінській затоці 25 грудня 2024 року.

Минулого тижня суд зняв арешт з Eagle S через відсутність достатніх підстав для продовження арешту.

Міністерка закордонних справ Еліна Валтонен у коментарі з цього приводу визнала, що заплутана структура власності "тіньових танкерів", які возять російську нафту, є великою проблемою.

"Якщо, наприклад, у Балтійському морі станеться серйозний розлив нафти – незрозуміло, чи вийде притягти когось до відповідальності", – зазначила вона.

Вона додала, що у ЄС розуміють проблему і шукають способи зробити ефективнішими санкції проти нафтового сектора Росії. Одним зі способів можуть бути санкції проти компаній, які є операторами таких танкерів – зараз у списках переважно судна.

Еліна Валтонен вважає, що одним із викликів з ефективністю санкцій проти Росії є те, що багато країн не дотримуються їх, а західні держави не особливо можуть вплинути на це.

У матеріалі також нагадали, що низка країн ЄС, як зокрема Угорщина, Словаччина, Чехія, досі купують нафту у Росії, а "тіньовий флот" допомагає РФ продавати нафту в треті країни в обхід "цінової стелі" G7.

Крім того, великі обсяги російської нафти можуть врешті потрапляти у ЄС "обхідними шляхами" – наприклад, "тіньовий танкер" везе нафту з Росії та розвантажується в Індії, де вантаж переробляють на нафтопродукти, які вже звідти "відбіленими" везуть у Європу.

Нагадаємо, в останньому пакеті санкцій 24 лютого ЄС поповнив список підсанкційних суден на ще кілька десятків.

Крім того, Рада ЄС встановила два нових критерії, які дозволять ЄС запроваджувати обмежувальні заходи щодо фізичних та юридичних осіб, які володіють або експлуатують судна тіньового флоту Росії, а також тих, хто підтримує або отримує вигоду від російського військово-промислового комплексу.