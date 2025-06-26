Науседа: треба відкрити перший кластер переговорів про вступ України в ЄС якнайскоріше

Президент Литви Гітанас Науседа виступив за якомога скоріше відкриття першого кластера переговорів про членство в ЄС з Україною і заявив, що одна країна не може зловживати інструментом консенсусу, натякаючи на Угорщину.

Про це він сказав по прибутті на саміт ЄС у Брюсселі, передає кореспондент Європейської правди.

Науседа зазначив, що Україна і Молдова докладають значних зусиль і добре справляються у впровадженні реформ.

"Але на жаль, через певні двосторонні перешкоди і ми знаємо, що я маю на увазі, Україна не може відкрити перший кластер переговорів. Ми повинні відкрити цей перший кластер якомога скоріше і до кінця року маємо відкрити всі решту шість кластерів переговорів", – сказав він.

На думку президента Литви, продуктивним було б встановити амбітну політичну мету, наприклад, побачити Україну як члена ЄС з 1 січня 2030 року.

"Це складно, але водночас це мотивує. Сподіваюся, ми зможемо прискорити наші зусилля і уникнути непорозумінь, бо зараз це виглядає непродуктивно", – зазначив він.

Він також висловив сподівання на те, що буде можливо запустити технічний процес переговорів.

"Але ми постійно бачимо повторення цих складнощів, хоча зрештою і виявляємося в змозі рухатися вперед. Ймовірно, цей раз також може бути успішним, але... Одна країна не може зловживати інструментом консенсусу, бо це робить процес прийняття рішень у ЄС дуже складним, а час дуже важливий, безцінний" – зазначив Науседа.

"Якщо ми програємо, витратимо час дарма, у нас будуть проблеми. Тому потрібні сміливі рішення", – наголосив він.

Нагадаємо, Угорщина продовжує блокувати запуск перемовин з Україною про вступ до ЄС і відкриття перших кластерів. За словами джерел "ЄвроПравди", у Євросоюзі розраховують на пом’якшення позиції Орбана після завершення польського головування, тобто з липня. Якщо під кінець літа з’ясується, що Орбан абсолютно не готовий на поступки, у ЄС можуть звернутися до "плану Б".

На саміті лідерів, як відомо, планують погодити 18-й пакет санкцій проти РФ, проти якого виступають Угорщина і Словаччина.

Більше про те, чого можна очікувати від Європейської ради 26-27 червня – у статті: Євросоюз між Орбаном і Трампом. Яких новин чекати Україні щодо санкцій та членства у ЄС.