Науседа: нужно открыть первый кластер переговоров о вступлении Украины в ЕС как можно скорее

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил за скорейшее открытие первого кластера переговоров о членстве в ЕС с Украиной и заявил, что одна страна не может злоупотреблять инструментом консенсуса, намекая на Венгрию.

Об этом он сказал по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, передает корреспондент Европейской правды.

Науседа отметил, что Украина и Молдова прилагают значительные усилия и хорошо справляются с внедрением реформ.

"Но, к сожалению, из-за определенных двусторонних препятствий, и мы знаем, что я имею в виду, Украина не может открыть первый кластер переговоров. Мы должны открыть этот первый кластер как можно скорее и до конца года открыть все остальные шесть кластеров переговоров", – сказал он.

По мнению президента Литвы, продуктивным было бы установить амбициозную политическую цель, например, увидеть Украину в качестве члена ЕС с 1 января 2030 года.

"Это сложно, но в то же время это мотивирует. Надеюсь, мы сможем ускорить наши усилия и избежать недоразумений, потому что сейчас это выглядит непродуктивно", – отметил он.

Он также выразил надежду на то, что будет возможно запустить технический процесс переговоров.

"Но мы постоянно видим повторение этих сложностей, хотя в конечном итоге и оказываемся в состоянии двигаться вперед. Вероятно, этот раз также может быть успешным, но... Одна страна не может злоупотреблять инструментом консенсуса, потому что это делает процесс принятия решений в ЕС очень сложным, а время очень важно, бесценно", – отметил Науседа.

"Если мы проиграем, потратим время зря, у нас будут проблемы. Поэтому нужны смелые решения", – подчеркнул он.

Напомним, Венгрия продолжает блокировать запуск переговоров с Украиной о вступлении в ЕС и открытие первых кластеров. По словам источников "ЕвроПравды", в Евросоюзе рассчитывают на смягчение позиции Орбана после завершения польского председательства, то есть с июля. Если к концу лета выяснится, что Орбан абсолютно не готов на уступки, в ЕС могут обратиться к "плану Б".

На саммите лидеров, как известно, планируют согласовать 18-й пакет санкций против РФ, против которого выступают Венгрия и Словакия.

Больше о том, чего можно ожидать от Европейского совета 26-27 июня – в статье: Евросоюз между Орбаном и Трампом. Каких новостей ждать Украине относительно санкций и членства в ЕС.