46% поляків виступають за скорочення військової допомоги Україні – опитування
Опитування у Польщі засвідчило, що 46% респондентів хотіли б скорочення чи припинення військової допомоги Україні.
Як повідомляє "Європейська правда", такими виявились результати опитування від IBRiS на замовлення порталу Defence24 та ініціативи Stand With Ukraine.
46% респондентів вважають, що Польщі слід призупинити чи скоротити військову допомогу Україні. Причинами для такої відповіді називають побоювання щодо боєготовності польської армії та сумніви у прозорості використання допомоги.
Подальшу економічну підтримку схвалюють 35%, тоді як проти – 44%.
Лише 15% підтримують присутність поляків у потенційному контингенті західних союзників в Україні, тоді як проти – 64%.
52% опитаних вважають, що Польща і далі має підтримувати Україну на міжнародній арені, негативно відповіли 29%.
При цьому значна частка опитаних, 44%, вважають, що надана Україні допомога працює на безпеку Польщі. Протилежної думки – 37%.
Також опитування показало, що прихильників вступу України до ЄС і НАТО у Польщі зараз менше, аніж противників.