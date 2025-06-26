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46% поляків виступають за скорочення військової допомоги Україні – опитування

Новини — Четвер, 26 червня 2025, 13:59 — Марія Ємець

Опитування у Польщі засвідчило, що 46% респондентів хотіли б скорочення чи припинення військової допомоги Україні. 

Як повідомляє "Європейська правда", такими виявились результати опитування від  IBRiS на замовлення порталу Defence24 та ініціативи Stand With Ukraine.

46% респондентів вважають, що Польщі слід призупинити чи скоротити військову допомогу Україні. Причинами для такої відповіді називають побоювання щодо боєготовності польської армії та сумніви у прозорості використання допомоги.

Подальшу економічну підтримку схвалюють 35%, тоді як проти – 44%. 

Лише 15% підтримують присутність поляків у потенційному контингенті західних союзників в Україні, тоді як проти – 64%. 

52% опитаних вважають, що Польща і далі має підтримувати Україну на міжнародній арені, негативно відповіли 29%. 

При цьому значна частка опитаних, 44%, вважають, що надана Україні допомога працює на безпеку Польщі. Протилежної думки – 37%. 

Також опитування показало, що прихильників вступу України до ЄС і НАТО у Польщі зараз менше, аніж противників

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