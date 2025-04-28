SIPRI: військові витрати в Європі торік зросли найрізкіше з кінця холодної війни

Військові витрати в Європі (включно з Росією) зросли на 17%, до 693 млрд доларів, і стали основним чинником глобального зростання таких витрат у 2024 році.

Це випливає з дослідження Стокгольмського інституту дослідження проблем миру SIPRI, повідомляє "Європейська правда".

З початком третього року війни в Україні військові витрати на континенті продовжували зростати, перевищивши рівень, зафіксований наприкінці холодної війни.

У 2024 році всі європейські країни, крім Мальти, збільшили свої військові витрати.

Військові витрати Росії у 2024 році, за оцінками, досягли 149 млрд доларів, що на 38% більше, ніж у 2023 році, і вдвічі перевищило рівень 2015 року. Вони становили 7,1% ВВП Росії та 19% усіх державних витрат Росії. Загальні військові витрати України зросли на 2,9% і досягли 64,7 млрд доларів, що еквівалентно 43% витрат Росії. З 34% ВВП Україна мала найбільше військове навантаження серед усіх країн у 2024 році.

"Росія знову значно збільшила свої військові витрати, збільшивши розрив у витратах з Україною", – сказав Дієго Лопес да Сілва, старший дослідник Програми військових витрат і виробництва озброєнь SIPRI.

"Наразі Україна виділяє всі свої податкові надходження на військові потреби. У таких жорстких фінансових умовах Україні буде складно продовжувати збільшувати військові витрати", – додав він.

Крім того, у 2024 році кілька країн Центральної та Західної Європи зазнали безпрецедентного зростання військових витрат у зв'язку з реалізацією нових зобов'язань щодо видатків та масштабних планів закупівель. Військові витрати Німеччини зросли на 28 % і досягли 88,5 млрд доларів, що зробило її найбільшим витрачальником на ці потреби у Центральній та Західній Європі і четвертим у світі. Військові витрати Польщі зросли на 31 % до 38,0 млрд доларів у 2024 році, що становить 4,2% ВВП Польщі.

"Вперше з моменту возз'єднання Німеччина стала найбільшим військовим витрачальником у Західній Європі, що було зумовлено створенням у 2022 році спеціального оборонного фонду в розмірі 100 млрд євро", – зазначив Лоренцо Скараццато, дослідник Програми військових витрат і виробництва озброєнь SIPRI.

"Останні політичні рішення, прийняті в Німеччині та багатьох інших європейських країнах, свідчать про те, що Європа вступила в період високих і зростаючих військових витрат, який, ймовірно, триватиме в найближчому майбутньому", – додав він.

Як відомо, президент США Дональд Трамп здавна критикує Європу за недостатні видатки на оборону та нещодавно заявив, що вимагатиме від союзників збільшення видатків до 5% ВВП. Такого показника зараз не досягають і США.

Держсекретар США Марко Рубіо визнав, що збільшення оборонних витрат країн-членів НАТО до 5% не може відбутися миттєво, але це той показник, до якого потрібно рухатись, і Сполучені Штати також налаштовані збільшувати свої оборонні видатки.

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