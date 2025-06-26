У Росії назвали трибунал для Путіна "нікчемним", а його підтримку – "ворожим демаршем"

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова очікувано заявила, що Москва не визнає юрисдикції Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це Захарова заявила на пресконференції в четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

Речниця російського МЗС сказала, що для Росії робота і рішення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України "будуть нікчемними".

"Приєднання до нього будь-якої з держав будемо розцінювати як ворожий демарш, що відображає прагнення не до врегулювання, а до поглиблення нинішньої кризи навколо України", – додала вона.

Принагідно Захарова озвірилась на Раду Європи, яку звинуватила у "формуванні квазіюридичних механізмів, спрямованих проти Росії".

25 червня угода про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії була підписана в будівлі Ради Європи у Страсбурзі під час першого візиту Зеленського в цю організацію.

Майбутній спецтрибунал дозволить проводити розслідування проти найвищого керівництва держави, яке зазвичай захищене персональними імунітетами, але винесення вироків буде можливим лише після втрати ним посад.

Детально про домовленості щодо трибуналу читайте у статті "Нюрнберг для Путіна. Все про трибунал для верхівки РФ, який створюють у Гаазі".

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