В России назвали трибунал для Путина "ничтожным", а его поддержку – "враждебным демаршем"

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова ожидаемо заявила, что Москва не признает юрисдикции Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Об этом Захарова заявила на пресс-конференции в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

Пресс-секретарь российского МИД сказала, что для России работа и решения спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины "будут ничтожными".

"Присоединение к нему любого из государств будем расценивать как враждебный демарш, отражающий стремление не к урегулированию, а к углублению нынешнего кризиса вокруг Украины", – добавила она.

Попутно Захарова обрушилась на Совет Европы, который обвинила в "формировании квазиюридических механизмов, направленных против России".

25 июня соглашение о создании спецтрибунала по преступлению агрессии было подписано в здании Совета Европы в Страсбурге во время первого визита Зеленского в эту организацию.

Будущий спецтрибунал позволит проводить расследования против высшего руководства государства, которое обычно защищено персональными иммунитетами, но вынесение приговоров будет возможным только после потери им должностей.

Подробно о договоренностях относительно трибунала читайте в статье "Нюрнберг для Путина. Все о трибунале для верхушки РФ, который создают в Гааге".

Также читайте: Трибунал от Гааги до Страсбурга: объясняем последствия соглашения, подписанного Зеленским.