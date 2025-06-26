У Німеччині підтвердили вирок подружжю, яке вбило двох українок і вкрало дитину

Федеральний суд Німеччини у четвер підтвердив довічний вирок подружжю, яке в березні 2024 року вбило двох українок і викрало дитину молодшої з них.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Mannheimer Morgen.

Вищий кримінальний суд Німеччини відхилив апеляцію чоловіка на вирок окружного суду Маннгайма від лютого 2025 року, тоді як співучасниця злочину не подавала апеляцію.

Рішення федерального суду означає формальне завершення процесу, в якому двох фігурантів засудили до довічного увʼязнення за вбивство і викрадення дитини.

Нагадаємо, подружжя зізналось у вбивстві 27-річної українки та її 51-річної матері, аби видати п'ятитижневе немовля молодшої жінки за своє.

Ще до народження дитини вони через соціальні мережі зв'язалися з вагітною українкою, яка разом з матір'ю мешкала в притулку для біженців. Коли дитина народилася, після спільного вечері подружжя дало обом жінкам випити напою з заспокійливим.

Потім чоловік забив українок гумовим молотком, викинув одне тіло в озеро, а інше підпалив бензином. Дитину вони видали за свою, скориставшись підробними документами.

На початку березня 2024 року перехожий виявив на березі Рейну тіло 27-річної жінки. Кілька днів по тому поліція затримала подружжя, у якого слідчі знайшли немовля неушкодженим.

Дитину зрештою передали в Україну, де вона перебуває під опікою тітки.