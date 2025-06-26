В Германии подтвердили приговор супругам, убившим двух украинок и похитившим ребенка

Федеральный суд Германии в четверг подтвердил пожизненный приговор супругам, которые в марте 2024 года убили двух украинок и похитили ребенка младшей из них.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Mannheimer Morgen.

Высший уголовный суд Германии отклонил апелляцию мужчины на приговор окружного суда Маннгайма от февраля 2025 года, тогда как соучастница преступления апелляцию не подавала.

Решение федерального суда означает формальное завершение процесса, в котором двух фигурантов приговорили к пожизненному заключению за убийство и похищение ребенка.

Напомним, супруги признались в убийстве 27-летней украинки и ее 51-летней матери, чтобы выдать пятинедельного младенца младшей женщины за своего.

Еще до рождения ребенка они через социальные сети связались с беременной украинкой, которая вместе с матерью жила в приюте для беженцев. Когда ребенок родился, после совместного ужина супруги дали обеим женщинам выпить напиток с успокоительным.

Затем мужчина забил украинок резиновым молотком, выбросил одно тело в озеро, а другое поджег бензином. Ребенка они выдали за своего, воспользовавшись поддельными документами.

В начале марта 2024 года прохожий обнаружил на берегу Рейна тело 27-летней женщины. Через несколько дней полиция задержала супругов, у которых следователи нашли младенца невредимым.

Ребенка в конечном итоге передали в Украину, где он находится под опекой тети.