У Німеччині знайшли живим зникле немовля вбитої українки
Німецькі служби знайшли живим зникле немовля вбитої українки, чиє тіло нещодавно виявив перехожий на березі Рейну на заході країни.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bild.
Дитину – кількатижневу дівчинку – знайшли живою. Вона перебувала під опікою двох чоловіків, повідомила у п'ятницю поліція Мангейма. У зв'язку з цим ці двоє чоловіків у віці 43 і 44 років були тимчасово заарештовані у середу ввечері.
Обох чоловіків підозрюють у вбивстві жінки. У четвер вони постали перед суддею, а потім були доставлені до виправної установи.
Згідно із заявою поліції, дівчинка була неушкодженою і доставлена в лікарню в якості запобіжного заходу. Порівняння ДНК показало, що дитина є донькою вбитої жінки. Зараз дівчинка перебуває під опікою управління у справах молоді.
Спеціальна комісія "Рампе" (за назвою місця, де було знайдено тіло, поблизу бази НАТО) розшукувала дитину і матір вбитої з того моменту, як було виявлено тіло жінки. Згідно з повідомленням, пошуки 51-річної жінки тривають.
Раніше цього тижня стало відомо, що на заході Німеччини знайшли мертвою громадянку України з тимчасовим захистом, яка проживала у притулку для біженців.
Нагадаємо, у лютому в Німеччині викликала резонанс загибель 17-річного баскетболіста з України Володимира Єрмакова після нападу компанії молодих людей.
Невдовзі у лікарні помер інший постраждалий у результаті цього ж нападу – 18-річний український баскетболіст Артем Козаченко.