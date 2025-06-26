Всі країни ЄС, крім Угорщини, підтримали допомогу Україні на 30,6 млрд євро

26 країн Європейського союзу готові продовжувати надавати Україні фінансову допомогу і зберігати цей підхід у довгостроковій перспективі.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя, це рішення було ухвалене у рамках саміту ЄС, що відбувається 26 червня.

Саміт Європейського союзу не зміг дійти спільної думки за рішенням щодо України через вето з боку Угорщини, тому решта столиць вирішили оприлюднити рішення у форматі "Євросоюз мінус Угорщина". Рішення знайшло "тверду підтримку" решти 26 держав, повідомили у Європейській раді.

Заблоковані виявилися усі пункти рішення – не лише щодо початку вступних переговорів, про що вже повідомила ЄП, а й, зокрема, щодо фінансової підтримки України. Цей пункт став новим у рішенні у форматі "ЄС мінус Угорщина" – у документах минулого, березневого саміту такого елементу не було.

Цього разу 26 держав ЄС погодили норму про те, що "Європейський Союз продовжуватиме надавати Україні регулярну та передбачувану фінансову підтримку в довгостроковій перспективі".

"У 2025 році Європейський Союз надасть Україні 30,6 млрд євро, з яких 3,5 млрд євро вже було виділено в рамках Механізму для України, а 7 млрд євро – в рамках ініціативи G7 ERA, яка погашається за рахунок надзвичайних доходів від заморожених російських активів", – йдеться у документі.

Варто зауважити, що з цього питання Угорщина не має змоги заблокувати дії решти держав ЄС. Через це, попри угорське вето, допомога Україні продовжує надходити.

Раніше повідомлялося, що всі лідери ЄС, крім Орбана, виступили за відкриття вступних переговорів з Україною.

Крім того, лідери ЄС у форматі 27 держав погодили продовження всіх санкцій проти РФ, але не погодили новий, 18-й пакет санкцій.

Читайте також "План Б" для вступу України в ЄС. Як Брюссель готується допомагати Києву попри вето Угорщини