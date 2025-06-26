Все страны ЕС, кроме Венгрии, поддержали помощь Украине на 30,6 млрд евро

26 стран Европейского союза готовы продолжать оказывать Украине финансовую помощь и сохранять этот подход в долгосрочной перспективе.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, это решение было принято в рамках саммита ЕС, который проходит 26 июня.

Саммит Европейского союза не смог прийти к общему мнению по решению относительно Украины из-за вето со стороны Венгрии, поэтому остальные столицы решили обнародовать решение в формате "Евросоюз минус Венгрия". Решение нашло "твердую поддержку" остальных 26 государств, сообщили в Европейском совете.

Блокированы оказались все пункты решения – не только относительно начала вступительных переговоров, о чем уже сообщил ЕП, но и, в частности, относительно финансовой поддержки Украины. Этот пункт стал новым в решении в формате "ЕС минус Венгрия" – в документах прошлого, мартовского саммита такого элемента не было.

На этот раз 26 государств ЕС согласовали норму о том, что "Европейский Союз будет продолжать оказывать Украине регулярную и предсказуемую финансовую поддержку в долгосрочной перспективе".

"В 2025 году Европейский Союз предоставит Украине 30,6 млрд евро, из которых 3,5 млрд евро уже было выделено в рамках Механизма для Украины, а 7 млрд евро – в рамках инициативы G7 ERA, которая погашается за счет чрезвычайных доходов от замороженных российских активов", – говорится в документе.

Стоит отметить, что по этому вопросу Венгрия не имеет возможности заблокировать действия остальных государств ЕС. Из-за этого, несмотря на венгерское вето, помощь Украине продолжает поступать.

Ранее сообщалось, что все лидеры ЕС, кроме Орбана, выступили за открытие вступительных переговоров с Украиной.

Кроме того, лидеры ЕС в формате 27 государств согласовали продление всех санкций против РФ, но не согласовали новый, 18-й пакет санкций.

Читайте также "План Б" для вступления Украины в ЕС. Как Брюссель готовится помогать Киеву несмотря на вето Венгрии