Зеленский предупредил лидеров ЕС, что Путин стремится их расколоть, и попросил санкции

Президент Украины в выступлении на саммите Евросоюза сосредоточил внимание на вопросе санкций, поддержки, переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также предупредил европейцев о намерениях РФ расколоть их.

Об этом Владимир Зеленский заявил в видеообращении к лидерам ЕС, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Одна из ключевых тем, которые Зеленский поднял в обращении к европейским лидерам, – это необходимость открыть первый кластер вступительных переговоров, ведь предпосылки для этого Киев уже выполнил, – заявил президент.

Кроме того, Зеленский сфокусировал внимание на вопросе санкций. Он заявил о необходимости принять 18-й санкционный пакет с особым фокусом на торговле нефтью – в том числе через введение санкций на капитанов танкеров так называемого "теневого флота", а также объяснил необходимость снижения "ценового потолка" для российской нефти до $30 за баррель.

Отдельным акцентом стала необходимость продолжения поддержки Украины во время войны – как оружием, так и бюджетной поддержкой, особенно в 2026 году.

Однако президент начал свое выступление с предупреждения в адрес лидеров ЕС.

"Мечта Путина – видеть раздробленную Европу, где маргинальные голоса становятся влиятельными и выступают за раскол. Вот почему Россия поддерживает любого, даже самых радикальных, кто пытается ослабить Европу изнутри", – заявил он, выразив уверенность, что "большинство" лидеров ЕС понимают эту угрозу и противостоят ей.

Впрочем, несмотря на заявление Зеленского, саммит достиг согласия по Украине. В частности, 26 лидеров ЕС выступили за открытие первого кластера во вступительных переговорах, но Венгрия заблокировала это решение.

Как сообщалось, Венгрия, которая также участвует в саммите, настроена и дальше блокировать движение Украины в ЕС. Об этом говорилось в статье "Евросоюз между Орбаном и Трампом".

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