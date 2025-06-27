У Польщі хочуть зробити обов'язковими шоломи для дітей-велосипедистів

В уряді Польщі анонсували зміни до законодавства, що зроблять захисні шоломи обов’язковими для дітей під час руху на двоколісних велосипедах чи електросамокатах.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Міністр інфраструктури Даріуш Клімчак заявив, що ініціюватиме зміни щодо обов’язкового використання шолома дітьми під час руху на велосипедах та електросамокатах. Зараз використання шолома є рекомендованим, але не обов’язковим.

Ініціативу спершу винесуть на громадські консультації та проведуть роз’яснювальну кампанію.

Міністр зазначив, що подібна практика є у багатьох країнах Європи і різниться лише вік, до якого шолом є обов’язковим.

Окрім того, хочуть провести консультації щодо віку, з якого діти можуть самостійно їздити на двоколісному велосипеді чи електросамокаті.

За статистикою польської поліції, за минулий рік у Польщі сталось 3765 ДТП за участі велосипедистів, у тому 169 зі смертельними наслідками.

Нагадаємо, Фінляндія у червні запровадила заборону на використання електросамокатів дітьми віком до 15 років і зобовʼязала компанії, що здають їх в оренду, отримати дозволи від місцевої влади.

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