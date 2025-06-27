В Польше хотят сделать обязательными шлемы для детей-велосипедистов

В правительстве Польши анонсировали изменения в законодательство, которые сделают защитные шлемы обязательными для детей во время движения на двухколесных велосипедах или электросамокатах.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Министр инфраструктуры Дариуш Климчак заявил, что будет инициировать изменения относительно обязательного использования шлема детьми во время движения на велосипедах и электросамокатах. Сейчас использование шлема является рекомендованным, но не обязательным.

Инициативу сначала вынесут на общественные консультации и проведут разъяснительную кампанию.

Министр отметил, что подобная практика есть во многих странах Европы и отличается только возраст, до которого шлем является обязательным.

Кроме того, хотят провести консультации относительно возраста, с которого дети могут самостоятельно ездить на двухколесном велосипеде или электросамокате.

По статистике польской полиции, за прошлый год в Польше произошло 3765 ДТП с участием велосипедистов, в том 169 со смертельным исходом.

Напомним, Финляндия в июне ввела запрет на использование электросамокатов детьми в возрасте до 15 лет и обязала компании, сдающие их в аренду, получить разрешения от местных властей.

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