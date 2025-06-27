Туск не вірить, що перерахунок голосів змінить результат виборів президента Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що підозри у порушеннях під час голосування на президентських виборах, які відбулися 1 червня в країні, навряд чи призведуть до скасування перемоги націоналіста Кароля Навроцького.

Про це він сказав журналістам у Брюсселі у пʼятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Туск повторив заклик до перерахунку голосів на деяких виборчих дільницях, де були виявлені порушення.

"Малоймовірно, що масштаб порушень змінить результат виборів. Але ми маємо перевірити всі порушення, щоб переконатися, що вони не вплинули на остаточний результат", – наголосив він.

Як відомо, поразка кандидата від партії влади Рафала Тшасковського на виборах президента Польщі стала ударом для коаліції Туска.

До Верховного суду Польщі надійшли вже 60 тисяч скарг на можливі порушення на виборах президента. Він уже ухвалив рішення додатково перевірити результати 13 окружних виборчих комісій.

У деяких випадках уже підтвердили порушення.

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