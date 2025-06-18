На окрузі в Польщі знайшли 160 "загублених" голосів за Тшасковського

Суд міста Бєльсько-Бяла на півдні Польщі виявив порушення під час підрахунку результатів голосування на другому турі виборів президента в одному з округів.

Про це йдеться в повідомленні Національної прокуратури Польщі, пише "Європейська правда".

Перерахунок голосів в одному з округів Бєльсько-Бялої відбувся після відповідного рішення Верховного суду Польщі, яке стосується загалом 13 окружних виборчих комісій.

Було встановлено, що в одній з окружних виборчих комісій підмінили голоси, "що призвело до помилкового висновку, що більшу кількість голосів в цьому окрузі отримав Кароль Навроцький, тоді як насправді вони були віддані за Рафала Тшасковського".

У випадку другої комісії було виявлено, що 160 голосів за Тшасковського із загальної кількості у 959 голосів помістили в пакет із голосами, зарахованими Каролю Навроцькому і помилково вказали у протоколі як голоси, віддані за нього.

"Неправильності, виявлені районним судом у Бєльсько-Бялій, викликають серйозні сумніви щодо надійності роботи зазначених виборчих комісій, а також вказують на можливість вчинення злочину", – підкреслює Національна прокуратура Польщі.

Раніше премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск пообіцяв ретельне розслідування можливих фальсифікацій на президентських виборах, де переміг підтримуваний правою опозицією кандидат Кароль Навроцький.

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