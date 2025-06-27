Туск не верит, что пересчет голосов изменит результат выборов президента Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что подозрения в нарушениях во время голосования на президентских выборах, которые состоялись 1 июня в стране, вряд ли приведут к отмене победы националиста Кароля Навроцкого.

Об этом он сказал журналистам в Брюсселе в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Туск повторил призыв к пересчету голосов на некоторых избирательных участках, где были выявлены нарушения.

"Маловероятно, что масштаб нарушений изменит результат выборов. Но мы должны проверить все нарушения, чтобы убедиться, что они не повлияли на окончательный результат", – подчеркнул он.

Как известно, поражение кандидата от партии власти Рафала Тшасковского на выборах президента Польши стало ударом для коалиции Туска.

В Верховный суд Польши поступило уже 60 тысяч жалоб на возможные нарушения на выборах президента. Он уже принял решение дополнительно проверить результаты 13 окружных избирательных комиссий.

В некоторых случаях уже подтвердили нарушения.

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