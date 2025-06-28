Сибіга: проєкт Грема щодо санкцій проти РФ може зіграти роль у досягненні перемир'я

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга переконаний, що запропоновані у законопроєкті американського сенатора Ліндсі Грема санкції у поєднанні з сильними рішеннями ЄС та інших союзників мають примусити Росію до перемир'я, що відкриє дорогу до можливих мирних перемовин.

Про це Сибіга заявив під час конференції Fair Play, присвяченої запровадженню додаткових санкцій проти РФ, його цитує "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

Очільник МЗС України наголосив, що запропоновані Гремом заходи – це саме ті санкції, які потрібні сьогодні з боку США.

"Наскільки ми розуміємо, на сьогодні цей законопроєкт у сенаті підтримують 82 сенатори. Це значна кількість. Ми вважаємо, що цей пакет у разі його прийняття може відіграти вирішальну чи визначальну роль у досягненні перемир'я. Тому надзвичайно важливо, щоб робота на цьому треку продовжувалася", – сказав він.

За словами міністра, Україна очікує від американської сторони твердих рішень, щоб примусити Росію до миру і справжніх мирних перемовин.

Як відомо, сенатор Грем, його колега-демократ Річард Блументаль і ще 80 співавторів, подали законопроєкт, який передбачатиме додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир’я, зокрема запровадження 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.

Проєкт має підтримку і в Палаті представників.

Проте, за даними ЗМІ, президент Дональд Трамп хоче помʼякшення санкційних заходів у законопроєкті.

Публічно Трамп каже, що запровадить нові санкції проти Росії "за потреби".