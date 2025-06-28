Сибига: проект Грэма о санкциях против РФ может сыграть роль в достижении перемирия

Министр иностранных дел Андрей Сибига убежден, что предложенные в законопроекте американского сенатора Линдси Грэма санкции в сочетании с сильными решениями ЕС и других союзников должны заставить Россию к перемирию, что откроет путь к возможным мирным переговорам.

Об этом Сибига заявил во время конференции Fair Play, посвященной введению дополнительных санкций против РФ, его цитирует "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

Глава МИД Украины подчеркнул, что предложенные Гремом меры – это именно те санкции, которые нужны сегодня со стороны США.

"Насколько мы понимаем, на сегодняшний день этот законопроект в сенате поддерживают 82 сенатора. Это значительное количество. Мы считаем, что этот пакет в случае его принятия может сыграть решающую или определяющую роль в достижении перемирия. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы работа в этом направлении продолжалась", – сказал он.

По словам министра, Украина ожидает от американской стороны твердых решений, чтобы принудить Россию к миру и настоящим мирным переговорам.

Как известно, сенатор Грэм, его коллега-демократ Ричард Блументаль и еще 80 соавторов подали законопроект, который предусматривает дополнительные экономические санкции против России за отказ от перемирия, в частности введение 500-процентной пошлины на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть.

Проект имеет поддержку и в Палате представителей.

Однако, по данным СМИ, президент Дональд Трамп хочет смягчения санкционных мер в законопроекте.

Публично Трамп заявляет, что введет новые санкции против России "при необходимости".