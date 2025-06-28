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Мерц розповів про "хімію" між ним і Трампом

Новини — Субота, 28 червня 2025, 11:43 — Ірина Кутєлєва

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про свої "хороші зв’язки" з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це німецький канцлер сказав в інтерв’ю Süddeutsche Zeitung.

Мерц розповів, що після зустрічі у Білому домі Трамп надіслав йому текстове повідомлення, в якому висловив аналогічну думку.

"Трамп явно відчув, що між нами є хімія і що ми можемо добре зрозуміти один одного", – додав Мерц, зазначивши, що відповів: "Дякую".

На зустрічі НАТО, де лідери схвалили значне збільшення цільових витрат альянсу на оборону, Трамп вислухав виступи всіх 32 держав-членів, сказав очільник уряду Німеччини.

"Він слухає, ставить питання, розмірковує. Він зацікавлений в інших думках і порадах", – зазначив Мерц.

Нещодавній візит канцлера до президента США Дональда Трампа був позитивно сприйнятий німецькою громадськістю.

Сам Мерц також позитивно оцінив свій перший візит до президента США Дональда Трампа.

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Фрідріх Мерц Трамп
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