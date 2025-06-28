Мерц рассказал о "химии" между ним и Трампом
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о своих "хороших связях" с президентом США Дональдом Трампом.
Как сообщает "Европейская правда", об этом немецкий канцлер сказал в интервью Süddeutsche Zeitung.
Мерц рассказал, что после встречи в Белом доме Трамп прислал ему текстовое сообщение, в котором выразил аналогичное мнение.
"Трамп явно почувствовал, что между нами есть химия и что мы можем хорошо понять друг друга", – добавил Мерц, отметив, что ответил: "Спасибо".
На встрече НАТО, где лидеры одобрили значительное увеличение целевых расходов альянса на оборону, Трамп выслушал выступления всех 32 государств-членов, сказал глава правительства Германии.
"Он слушает, задает вопросы, размышляет. Он заинтересован в других мнениях и советах", – отметил Мерц.
Недавний визит канцлера к президенту США Дональду Трампу был положительно воспринят немецкой общественностью.
Сам Мерц также положительно оценил свой первый визит к президенту США Дональду Трампу.