У Сербії затримали шістьох людей за підозрою в підготовці перевороту

Міністерство внутрішніх справ Сербії в четвер оголосило про затримання шести людей за підозрою в плануванні "насильницької зміни влади" в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

За даним сербського МВС, шестеро підозрюваних 21 червня зустрілися "з метою планування насильницької зміни уряду в Республіці Сербія".

Серед іншого, вони планували напади на представників державних органів, співробітників поліції з метою їх роззброєння, насильницьке вторгнення в будівлю уряду Сербії та інших установ.

Також Міністерство внутрішніх справ Сербії заявляє, що затримані планували напасти на кілька провладних ЗМІ.

Прокуратура Белграда окремо заявила, що в одного з підозрюваних було знайдено пістолет з магазином на сім патронів і заводська коробка з 25 патронами. В іншого заарештованого, за даними поліції, знайшли арбалет.

За даними "Радіо Свобода", один із затриманих – Новіца Антич, колишній президент Військового союзу Сербії, якого західні спецслужби вважають російським агентом.

Сербська влада до цього не раз заявляла про спроби підготовки "державного перевороту" в країні, які повʼязувала з масштабними антиурядовими протестами студентів.

Дійшло до того, що президент Сербії Александар Вучич пообіцяв написати книгу про боротьбу з "кольоровими революціями".