Медведєв: переговори у Стамбулі потрібні для "якнайшвидшої перемоги" РФ

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитрій Медведєв заявив, що мета "мирних переговорів" з Україною у Стамбулі – "забезпечити швидку та повну перемогу Росії".

Про це він написав у Telegram, передає "Європейська правда".

Медведєв заявив, що переговори в Стамбулі потрібні "не для компромісного миру" на "вигаданих нереальних умовах".

За його словами, вони потрібні для "якнайшвидшої перемоги" Росії.

"У цьому сенс російського меморандуму, який вчора був опублікований", – додав він.

Нагадаємо, зустріч між делегаціями України та РФ, яка тривала трохи більше години, стала другою із 16 травня.

За підсумками зустрічі сторони змогли досягти домовленості про чергові обміни окремих категорій військових, також Київ передав список із кількох сотень викрадених Росією українських дітей.

А в російській делегації заявили, що пропонують Києву тимчасове припинення вогню на окремих ділянках фронту.