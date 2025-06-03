Медведев: переговоры в Стамбуле нужны для "скорейшей победы" РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что цель "мирных переговоров" с Украиной в Стамбуле – "обеспечить быструю и полную победу России".

Об этом он написал в Telegram, передает "Европейская правда".

Медведев заявил, что переговоры в Стамбуле нужны "не для компромиссного мира" на "вымышленных нереальных условиях".

По его словам, они нужны для "скорейшей победы" России.

"В этом смысл российского меморандума, который вчера был опубликован", – добавил он.

Напомним, встреча между делегациями Украины и РФ, которая длилась чуть больше часа, стала второй с 16 мая.

По итогам встречи стороны смогли достичь договоренности об очередных обменах отдельных категорий военных, также Киев передал список из нескольких сотен похищенных Россией украинских детей.

А в российской делегации заявили, что предлагают Киеву временное прекращение огня на отдельных участках фронта.