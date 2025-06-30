У Норвегії закрили останню вугільну шахту

На норвезькому острові Шпіцберген у понеділок припинила роботу вугільна шахта №7, поклавши край понад столітній історії видобутку вугілля в країні.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на NTB.

Шахта №7 працювала з 1976 року і в останні роки була єдиною вугільною шахтою в Норвегії, що забезпечувала робочі місця близько 60 людям. У понеділок з неї вивезли останню партію вугілля.

Причиною закриття шахти влада назвала вичерпання запасів, а також ту обставину, що в інших потенційних місцях видобутку вугілля значно гіршої якості.

Рішення про закриття шахти №7 на Шпіцбергені у 2024 році офіційно затвердив парламент Норвегії після того, як її роботу продовжили на рік. Ним завершились 109 років історії видобутку вугілля в Норвегії.

Закриття шахти також знаменує кінець важливої епохи в історії норвезької промисловості, коли вугілля було основою поселення та інфраструктури на Шпіцбергені.

Нагадаємо, у 2022 році сонячна енергетика вперше обігнала кам'яне вугілля у виробництві електроенергії в ЄС.