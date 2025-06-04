У НАТО підтвердили, що запросили Україну на саміт в Гаазі

В НАТО заявили, що Україна отримала запрошення на саміт лідерів країн Альянсу, який відбудеться 24-25 червня у Гаазі.

Цю інформацію "Європейській правді" підтвердив посадовець НАТО.

Він зазначив, що інформація про порядок денний саміту в Гаазі буде оприлюднена "в належний час".

"Але можемо підтвердити, що Україна буде з нами в Гаазі", – додав співрозмовник "ЄП".

Напередодні ЗМІ повідомили, що генсек НАТО Марк Рютте офіційно запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у майбутньому саміті Альянсу в Гаазі, що деякий час було під питанням.

ЗМІ писали, що американська сторона нібито виступає проти запрошення Володимира Зеленського на саміт НАТО. Проте держсекретар США Марко Рубіо заперечив таку інформацію.