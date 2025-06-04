У НАТО підтвердили, що запросили Україну на саміт в Гаазі
Новини — Середа, 4 червня 2025, 11:07 —,
В НАТО заявили, що Україна отримала запрошення на саміт лідерів країн Альянсу, який відбудеться 24-25 червня у Гаазі.
Цю інформацію "Європейській правді" підтвердив посадовець НАТО.
Він зазначив, що інформація про порядок денний саміту в Гаазі буде оприлюднена "в належний час".
"Але можемо підтвердити, що Україна буде з нами в Гаазі", – додав співрозмовник "ЄП".
Напередодні ЗМІ повідомили, що генсек НАТО Марк Рютте офіційно запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у майбутньому саміті Альянсу в Гаазі, що деякий час було під питанням.
ЗМІ писали, що американська сторона нібито виступає проти запрошення Володимира Зеленського на саміт НАТО. Проте держсекретар США Марко Рубіо заперечив таку інформацію.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Реклама: